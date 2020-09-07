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В Николаеве усилили карантин

Николаев, Понедельник 07 сентября 2020 19:38
В Николаеве усилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 7 сентября, в Николаеве и в нескольких районах области усилили карантинные ограничения. Там был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Таким образом, в городе, а также на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области будут действовать следующие запреты:

  • посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • деятельность хостелов;
  • работа после 24-й и 7-й часы субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Напомним, сегодня в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.

Кроме того, в Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки в стране подтвердили 2174 новых случая коронавируса.

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