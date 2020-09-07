В Николаеве усилили карантин
Николаев, Понедельник 07 сентября 2020 19:38
Новина українською
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Сегодня, 7 сентября, в Николаеве и в нескольких районах области усилили карантинные ограничения. Там был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Таким образом, в городе, а также на территории Вознесенска, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области будут действовать следующие запреты:
- посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
- деятельность хостелов;
- работа после 24-й и 7-й часы субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Напомним, сегодня в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.
Кроме того, в Украине Киев и еще 17 областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Также РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки в стране подтвердили 2174 новых случая коронавируса.