В Николаеве уничтожат билборды и пустят их на противотанковые ежи, - Ким

В Николаеве уничтожат все билборды. При этом металл от них пустят на противотанковые ежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Facebook .

"Борды, которые стоят в центре города… у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежи. Это некрасиво в городе - борды везде, они не нужны, засрано все. Сейчас как раз время использовать", - заявил Ким.

При этом он подчеркнул, что киоски переместятся на передовую.