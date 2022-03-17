В Николаеве уничтожат билборды и пустят их на противотанковые ежи, - Ким

В Николаеве уничтожат все билборды. При этом металл от них пустят на противотанковые ежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима в Facebook.
"Борды, которые стоят в центре города… у нас не хватает швеллера, мы их сейчас все демонтируем и пустим на ежи. Это некрасиво в городе - борды везде, они не нужны, засрано все. Сейчас как раз время использовать", - заявил Ким.
При этом он подчеркнул, что киоски переместятся на передовую.
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