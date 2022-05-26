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В Николаеве суд лишил свободы дезертира, помогавшего захватывать Новую Каховку

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Николаев, Четверг 26 мая 2022 18:39
В Николаеве суд лишил свободы дезертира, помогавшего захватывать Новую Каховку Фото: суд назначил 14 лет тюрьмы еще одному оккупанту (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Николаеве лишил свободы дезертира, который нарушил присягу ВСУ и перешел на сторону оккупантов. Он помогал захватывать Новую Каховку в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что военный предал присягу еще в 2014, когда находился на службе в Крыму. Он отказался выполнять приказ о передислокации воинской части с полуострова и поступил на службу в вооруженные силы РФ.

В феврале 2022 года дезертир вместе с еще двумя предателями вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск. Они участвовали в захвате Новой Каховки.

Предателей взяли в плен во время боев в Николаевской области. Дезертира посадили на 14 лет по ст. 408 и ст. 111 УКУ.

Двум другим военнослужащим-предателям суд уже вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.

Напомним, оккупанту, который причастен к зверствам в Гостомеле, сообщили о подозрении.

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Новая Каховка Война России против Украины
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