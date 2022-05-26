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У Миколаєві суд позбавив волі дезертира, що допомагав захоплювати Нову Каховку

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Миколаїв, Четвер 26 травня 2022 18:39
У Миколаєві суд позбавив волі дезертира, що допомагав захоплювати Нову Каховку Фото: суд призначив 14 років в'язниці ще одному окупанту (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Миколаєві позбавив волі дезертира, який порушив присягу ЗСУ та перейшов на сторону окупантів. Він допомагав захоплювати Нову Каховку у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що військовий зрадив присягу ще у 2014, коли перебував на службі в Криму. Він відмовився виконувати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до збройних сил РФ.

У лютому 2022 року дезертир разом зі ще двома зрадниками повернувся на територію України у складі окупаційних військ. Вони брали участь у захопленні Нової Каховки.

Зрадників взяли у полон під час боїв у Миколаївській області. Дезертира ув'язнили на 14 років за ст. 408 та ст. 111 ККУ.

Двом іншим військовослужбовцям-зрадникам суд вже виніс покарання у виді 14 та 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, окупанту, який причетний до звірств у Гостомелі, повідомили про підозру.

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Новая Каховка Війна Росії проти України
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