В Николаеве снова слышат взрывы

"В Николаеве корреспонденты Суспільного снова сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня под утро уже раздавались взрывы в Николаеве. Под обстрелами оказались 2 района города. Предварительно известно о повреждении жилых домов и пожаре в другом.

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