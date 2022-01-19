В Николаеве реставрируют 140-летний театр Монте: его впервые в истории утепляют

Николаевский академический художественный драматический театр, построенный более 140 лет назад, станет более комфортным для публики и артистов благодаря реставрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"Строители уже утеплили не только наружные стены, но и чердачное перекрытие. Также проведена огнезащитная обработка деревянных поверхностей чердака. Заменены окна и двери, замурованы откосы и смонтирована фальцевая кровля", - информирует областная администрация.

Общая стоимость реконструкции составляет 39 млн грн, значительную часть которых выделили из госбюджета.

В прошлом году театр включили в планы "Большой реставрации" - части инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Здание Николаевского академического художественного театра было построено в 1881 году Теофилом Брусницким по заказу Карла Монте, владельца гостиницы-ресторана "Золотой якорь". Здание классического стиля стало домом для первого театра в городе.