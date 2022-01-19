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У Миколаєві реставрують 140-річний театр Монте: його вперше в історії утеплюють

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Миколаїв, Середа 19 січня 2022 15:29
У Миколаєві реставрують 140-річний театр Монте: його вперше в історії утеплюють Фото: у Миколаєві реставрують театр Монте (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Миколаївський академічний художній драматичний театр, збудований понад 140 років тому, стане більш комфортним для публіки і артистів завдяки реставрації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

"Будівельники уже утеплили не тільки зовнішні стіни, а й горищне перекриття. Також проведено вогнезахисну обробку дерев’яних поверхонь горища. Замінено вікна та двері, замуровано відкоси й змонтовано фальцеву покрівлю", - інформує обласна адміністрація.

Загальна вартість реконструкції становить 39 млн грн, значну частину яких виділили з держбюджету.

Минулого року театр включили у плани "Великої реставрації" - частини інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У Миколаєві реставрують 140-річний театр Монте: його вперше в історії утеплюють

Будинок Миколаївського академічного художнього театру був збудований у 1881 році Теофілом Брусницьким на замовлення Карла Монте, власника готелю-ресторану "Золотий якір". Будівля класичного стилю стала домівкою для першого театру в місті.

Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в обласних центрах цьогоріч почнуть модернізацію 48 багатопрофільних клінічних лікарень.

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