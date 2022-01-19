У Миколаєві реставрують 140-річний театр Монте: його вперше в історії утеплюють
Миколаївський академічний художній драматичний театр, збудований понад 140 років тому, стане більш комфортним для публіки і артистів завдяки реставрації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
"Будівельники уже утеплили не тільки зовнішні стіни, а й горищне перекриття. Також проведено вогнезахисну обробку дерев’яних поверхонь горища. Замінено вікна та двері, замуровано відкоси й змонтовано фальцеву покрівлю", - інформує обласна адміністрація.
Загальна вартість реконструкції становить 39 млн грн, значну частину яких виділили з держбюджету.
Минулого року театр включили у плани "Великої реставрації" - частини інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Будинок Миколаївського академічного художнього театру був збудований у 1881 році Теофілом Брусницьким на замовлення Карла Монте, власника готелю-ресторану "Золотий якір". Будівля класичного стилю стала домівкою для першого театру в місті.
Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в обласних центрах цьогоріч почнуть модернізацію 48 багатопрофільних клінічних лікарень.