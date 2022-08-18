В Николаеве раздаются взрывы. Мэр сообщил об обстреле, есть раненые

Обновлено 14:13. Стало известно о двух раненых.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - рассказал Сенкевич.

По его словам, сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности будут известны позже

"Николаев - взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"- написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили во время обстрелов Николаевской области новый тип ракет.

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