В Николаеве раздаются взрывы. Мэр сообщил об обстреле, есть раненые

В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Обновлено 14:13. Стало известно о двух раненых.
"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - рассказал Сенкевич.
По его словам, сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности будут известны позже
"Николаев - взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"- написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили во время обстрелов Николаевской области новый тип ракет.
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