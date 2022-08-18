UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве раздаются взрывы. Мэр сообщил об обстреле, есть раненые

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada-gov-ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве раздаются взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Обновлено 14:13. Стало известно о двух раненых.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их госпитализировали в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение", - рассказал Сенкевич.

По его словам, сейчас собирается подробная информация о последствиях обстрелов. Районы поражения и все остальные подробности будут известны позже

"Николаев - взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"- написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты применили во время обстрелов Николаевской области новый тип ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрыв