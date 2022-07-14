В Николаеве раздаются мощные взрывы, всю ночь в городе звучала воздушная тревога

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Николаев, раздаются мощные взрывы! Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях. Не публикуйте фото и видео с мест прилетов в социальных сетях", - написал Сенкевич.

Напомним, во вторник, 12 июля, оккупанты массированно обстреляли Николаев ракетами. Враг атаковал два медучреждения и жилые дома, есть раненые.

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