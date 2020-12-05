В Николаеве откроют первый в Украине временный госпиталь для больных COVID-19

Фото: палата в больнице (facebook.com/andriy sadovyi)

В Николаеве развернут первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В нем смогут принять 60 пациентов.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

Мобильный госпиталь в Николаеве будет построен по коридорному типу, с отдельными блоками на две кровати.

Он подчеркнул, что на построение временных госпиталей уже выделены деньги. Также определены табель оснащения госпиталя и критерии к медучреждению. Необходимость же разворачивания такого госпиталя определяют местные власти.

Ранее в Офисе президента допускали, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев.

В Минздраве назвали сумму, необходимую Киеву для организации временных госпиталей.