В Николаеве назвали общий размер ущерба городу в результате атак россиян

Общий размер ущерба Николаеву в результате обстрелов оккупантов составляет около 790 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне повредили более 500 многоэтажных домов и около 700 частных.
Также от атак оккупантов были повреждены 209 объектов разного назначения, среди которых:
При этом Сенкевич добавил, что с начала вторжения россияне убили 132 жителей города, среди которых один ребенок. Еще 619 человек - получили ранения.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты сегодня под утро обстреляли пригород Николаева. Враг атаковал промышленные предприятия.
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