В Николаеве нашли повешенным морпеха на территории воинской части

"В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта, который служит по контракту, уроженца Черкасской области", - говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию в правоохранительных органах, тело морпеха было найдено в среду, 2 февраля.

"По предварительным данным, он покончил с собой. Причины, по которым морпех решил свести счеты с жизнью, неизвестны, ни одной записки при нем не оказалось", - добавляют в сообщении.

Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить точную причину смерти сержанта.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по ст. 115 "Умышленное убийство".