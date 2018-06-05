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Интервью

В Николаеве у местного жителя выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 13:57
Фото: изъятие боеприпасов (mk.npu.gov.ua)
Фото: изъятие боеприпасов (mk.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

В Николаеве правоохранители обнаружили у местного жителя схрон взрывчатки и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как отмечается, вчера к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что у него в кармане снаряд, и попросил срочно доставить его в участок. Мужчина заявил, что нашел боеприпас в вентиляционном отверстии своего частного дома по ул. Чкалова.

Сообщается, что дома у мужчины правоохранители обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов (сигнальные патроны, гранаты, взрыватели, взрывчатку, патроны, противопехотные мины).

Фото: изъятие боеприпасов (mk.npu.gov.ua)

"Николаевец признался, что таким образом готовился к возможному началу боевых действий в Николаевской области, а взрывчатку и патроны приобрел несколько лет назад для самообороны", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ритуального бюро.

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Теги публикации: Николаев, полиция, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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