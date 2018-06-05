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У Миколаєві у місцевого жителя виявили схрон вибухівки та боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 13:57
Фото: вилучення боєприпасів (mk.npu.gov.ua)
Фото: вилучення боєприпасів (mk.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Миколаєві правоохоронці виявили у місцевого жителя схрон вибухівки та боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Як зазначається, вчора до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що у нього в кишені снаряд, і попросив терміново доправити його до відділку. Чоловік заявив, що знайшов боєприпас у вентиляційному отворі свого приватного будинку по вул. Чкалова. 

Повідомляється, що вдома у чоловіка правоохоронці виявили цілий арсенал вибухівки та боєприпасів (сигнальні патрони, гранати, підривачі, вибухівку, набої, протипіхотні міни). 

 

Фото: вилучення боєприпасів (mk.npu.gov.ua)

"Миколаївець зізнався, що таким чином готувався до можливого початку бойових дій у Миколаївській області, а вибухівку й набої придбав декілька років тому для самооборони", - йдеться у повідомленні. 

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві невідомий вистрілив з гранатомета в будівлю ритуального бюро.

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Теги публікації: Миколаїв, полиция, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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