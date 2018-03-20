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У Миколаєві вимагали прозорого розслідування смерті Волошина і відставки Савченка

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 15:31
Фото: мітинг в Миколаєві за відставку голови ОДА (facebook.com nikvesti)
Фото: мітинг в Миколаєві за відставку голови ОДА (facebook.com nikvesti)

Біля будівлі ОДА зібралося кілька сотень людей

У Миколаєві мешканці міста у вівторок, 20 березня, зібралися біля будівлі Обласної державної адміністрації (ОДА) з вимогою прозорого розслідування смерті військового льотчика Владислава Волошина. Також мітингувальники вимагали відставки голови ОДА Олексія Савченка, передає "НикВести".

Повідомляється, що біля будівлі ОДА зібралося кілька сотень людей, включаючи представників різних громадських організацій і депутатів. Також мітингувальники підготували звернення до президента України Петра Порошенка з вимогою відправити у відставку Олексія Савченко. Під час мітингу проходив збір підписів під цим зверненням.

Представники громадськості заявили, що вважають главу облдержадміністрації причетним до самогубства миколаївського героя-льотчика, виконуючого обов'язки директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислава Волошина.

Фото: мітинг в Миколаєві за відставку голови ОДА (facebook.com nikvesti)

"Сьогодні ми зібралися, щоб звернутися до Президента України Петра Порошенка з тим, щоб він відправив у відставку Олексія Савченка, голову Миколаївської облдержадміністрації. Ми вважаємо, що ця людина не має права більше займати цю посаду", - сказала керівник Миколаївської обласної організації "ДемАльянс" Євгенія Матейчук, яка очолила мітинг.

Також учасники мітингу розклеїли на вхідних дверях в Миколаївську ОДА плакати з написом "Відставка Савченко".

Нагадаємо, в Миколаєві в неділю, 18 березня 2018 року, застрелився у власній квартирі керівник обласного аеропорту, льотчик-герой Владислав Волошин.

Пізніше стало відомо, що чиновники Миколаївської ОДА змушували Владислава Волошина підписати акти виконаних робіт на ремонт аеропорту, який почався в 2017 році.

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Теги: Миколаїв, Николаевская ОГА
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