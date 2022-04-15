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У Николаева оккупанты попали ракетой в отделение "Новой пошти": есть раненые

В Николаеве попали ракетой в Новую почту (nova.poshta)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты попали ракетой в отделение "Новой пошти" в Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Николаевской ОВА Виталия Кима.

Отмечается, что отделение полностью разрушено.

В результате обстрела 3 местных жителя получили ранения.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение Новой пошти? Они думают мы там хороним военных? Мы Новой поштою передаем снаряды? Запугивание?",- написал Ким.

Ранее мы сообщали, что у Николаевской области не видят угрозы прорыва оккупантов через Вознесенск в Одессу.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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