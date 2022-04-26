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Николаев готовится к нападению или осаде города российскими войсками, - мэр

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия перебрасывает войска и готовит новое нападение на Николаев. Город постоянно обстреливают, русские все еще пытаются взять его в осаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью мэр Николаева Александр Сенкевича изданию "Украинская правда".

"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И так, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", - сказал он.

Как напомнил Сенкевич, в марте город был окружен на две трети. "Российские войска подошли к Южному Бугу, но наши смогли их отодвинуть. Сейчас россияне находятся в маленьком секторе между Херсонской и Николаевской областью на линии Станислав-Александровка", - сказал он.

По его словам в городе готовят вместе с военными оборонительные сооружения: как на окраинах города, так и внутри. "Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем", - сообщил мэр.

Кроме того, с полей извлекают российскую военную технику. "Уже вытащили 38 единиц - среди них танки, пушки, машины. Все, что не успевают крестьяне разобрать, мы забираем, ремонтируем и передаем ВСУ", - сказал Сенкевич.

"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", - констатировал мэр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Николаев