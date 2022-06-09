Никарагуа разрешила ввод российских войск в свою страну
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил пребывание на территории своей страны иностранных войск. В том числе российских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
"Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по предоставлению гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствий", - пишет издание.
При этом это также касается и военных США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.
Таким образом, разрешение на пребывание в стране российских войск начнет действовать со второй половины 2022 года.
Как информирует издание, ввод иностранных войск ранее уже планировался и координировался с никарагуанской армией, членам которой также было разрешено выезжать в эти страны для гуманитарной деятельности.
Напомним, в прошлом году Украина ввела санкции против Никарагуа за то, что та официально назначила "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.
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