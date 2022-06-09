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Нікарагуа дозволила введення російських військ у свою країну

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Нікарагуа, Четвер 09 червня 2022 13:28
Нікарагуа дозволила введення російських військ у свою країну Фото: Нікарагуа дозволила введення російських військ у свою країну (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Нікарагуа Даніель Ортега дозволив перебування на території своєї країни іноземних військ. В тому числі російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Персонал, кораблі та авіація Збройних сил Російської Федерації можуть заходити для участі у тренуваннях та навчаннях, а також операціях з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних роботах при надзвичайних ситуаціях або стихійних лих", - пише видання.

При цьому це також стосується і військових США, Мексики, Куби, Венесуели, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу та Домініканської Республіки.

Таким чином, дозвіл на перебування в країні російських військ розпочне діяти з другої половини 2022 року.

Як інформує видання, введення іноземних військ раніше вже планувалося та координувалося з нікарагуанською армією, членам якої також було дозволено виїжджати до цих країн для гуманітарної діяльності.

Нагадаємо, минулого року Україна ввела санкції проти Нікарагуа за те, що та офіційно призначила "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

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