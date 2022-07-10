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Никакой "оперативной паузы". Россияне совершили 34 авианалета за сутки, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 22:45
Никакой "оперативной паузы". Россияне совершили 34 авианалета за сутки, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

На уходящей неделе много говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки - это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу".

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Украинская армия держится крепко и отбивает штурмы, но нужно сделать еще много, чтобы российские потери стали такими, что действительно наступит пауза, но не перед новым наступлением оккупантов, а перед их бегством", - сказал Зеленский.

Также глава государства в своем обращении сказпал, что российский террор в Украине давно перешел черту и является угрозой глобальной безопасности.

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