Ніякої "оперативної паузи". Росіяни здійснили 34 авіанальоти за добу, - Зеленський

На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу".

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

"Українська армія тримається міцно та відбиває штурми, але треба зробити ще багато, щоб російські втрати стали такими, що справді настане пауза, але не перед новим наступом окупантів, а перед їх втечею", - сказав Зеленський.

Також глава держави у своєму зверненні сказпав, що російський терор в Україні давно перейшов межу і є загрозою глобальній безпеці.

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