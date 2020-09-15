ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Никаких угроз безвизу с ЕС нет, - Кулеба

Автор: Инна Собора

Пока нет никаких угроз безвизу Украины с Евросоюзом. Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в ЕС.

Самые читаемые новости

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, нет никаких признаков, что Украина может вернуться в какое-либо "братство" с РФ.

"Необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в Европейский союз, движение в НАТО. Всегда будет кто-то кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто двигает страну на Запад, стоит украинский народ. Этот выбор сделан. И никаких угроз безвизовых с ЕС сегодня нет", - сказал Кулеба.

РБК-Украина писало, что ЕС не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса.

Ранее сообщалось, что Украина надеется, что главной темой октябрьского саммита с Евросоюзом станет обновление соглашения об ассоциации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дмитрий КулебаБезвиз