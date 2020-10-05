Никаких больше бумаг: Зеленский заявил о необратимости процесса диджитализации

Президент Владимир Зеленский заявил о необратимости процесса диджитализации. Он заверил, что с 2021 года ни одно госучреждение не сможет требовать от украинцев документы в бумажном виде.

Об этом он сказал в ходе саммита "Дія".

"2020 станет началом эры paper less. Это значит - никаких больше бумаг. Это касается всех государственных органов. Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких бумажек или справок для предоставления тех или иных государственных услуг", - заявил Зеленский.

Он добавил, что пользователей электронного приложения "Дія" уже 5 миллионов, и процесс диджитализации - необратим.

Напомним, в начале зимы украинское правительство и Европейский союз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро.

Как писало РБК-Украина, с 30 апреля в Украине стартовал пилотный проект по переводу уголовных производств в электронный формат.