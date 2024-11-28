"Ніхто не народжений для війни": Буданов розповів, що допоможе Україні отримати перемогу

Під час звернення до учасників форуму він наголосив на важливості єдності суспільства та готовності долати наслідки війни навіть після перемоги.

"Нікого з нас батьки не народжували для війни. Але ми прийняли цей виклик. Ми захистимо свій кордон, родини, культуру, честь. Проте важливо залишатися об’єднаними і в часи війни, і в мирний час. До перемоги краще рухатися разом", – підкреслив Буданов.

На форумі було представлено дорожню карту розвитку ветеранської політики, яка передбачає ефективну взаємодію між ветеранами, їхніми родинами, сім’ями загиблих і зниклих безвісти, органами влади, громадами та міжнародними організаціями.

Організаторами заходу виступили Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Міністерство у справах ветеранів та Міжфракційне депутатське об’єднання "Реабілітаційні сили України". Форум підтримали Програма USAID "Рада: наступне покоління", Львівська обласна військова адміністрація та ветеранські організації.