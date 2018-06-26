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Нигерия - Аргентина: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    26.06.2018 - 23:14
Фото: матч Нигерия - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Нигерия - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)

Сборные Нигерии и Аргентины сыграли за вход в плей-офф ЧМ 2018

Матч Нигерия - Аргентина на Чемпионате мира по футболу 2018 cтал последним в турнирном этапе группы D. Игра завершилась со счетом  1:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Нигерия - Аргентина: обзор игры

Сборные Нигерии и Аргентины сыграли на стадионе Санкт-Петербурга вечером 26 июня. Команды сразились за выход в 1/8 финала из группы D и место в 16 лучших участников ЧМ 2018. 

На поле команды появились в следующем составе:

  • Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.
  • Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Игуаин, Месси.

статистика матча Нигерия - АргентинаФото: статистика матча Нигерия - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)

C самого начала матча аргентинцы взяли контроль над мячом. На 7 минуте, пробивая штрафной, Месси попал в створ ворот, а уже на 14 минуте именно он открыл счет матча.

Аргентинский футболист точным ударом забил гол в ворота Нигерии. Примечательно, что этот гол Месси стал юбилейным, сотым, на Чемпионате мира 2018 в России. 

После перерыва сборная Нигерии заработала пенальти. Маскреано в штрафной схватил Балогуна за футболку. Несмотря на то, что аргентинцы начали спорить с судьей, арбитр даже не стал смотреть видеоповтор. 

Маскерано получил предупреждение, а футболист сборной Нигерии Виктор Мозес успешно реализовал пенальти. На 51 минуте Нигерия сравняла счет игры 1:1.

После гола Нигерии, сборная Аргентины начала активно атаковать соперников, снова пытаясь выйти впред, чтобы гарантировать себе участие в 1/8 финала. И на 85 минуте аргентинцам это вновь удалось. Рохо забил самый важный гол игры, вогнав мяч в нижний угол ворот.

Аргентина победила в матче со счетом 2:1 и вышла из группы D в плей-офф Чемпионата мира 2018.

 

ЧМ 2018: турнирная таблица на 26 июня Нигерия - Аргентина: онлайн трансляция (счет 1:2)
Теги публикации: ЧМ-2018, видео, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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