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Нігерія - Аргентина: відео голів та огляд матчу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    26.06.2018 - 23:14
Фото: матч Нігерія - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Нігерія - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)

Збірні Нігерії та Аргентини зіграли за вхід у плей-офф ЧС 2018

Матч Нігерія - Аргентина на Чемпіонаті світу з футболу 2018 cтав останнім у турнірному етапі групи D. Гра завершилася з рахунком 1:2. Відео голів та огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.

Нігерія - Аргентина: огляд гри

Збірні Нігерії та Аргентини зіграли на стадіоні Санкт-Петербурга ввечері 26 червня. Команди змагалися за вихід до 1/8 фіналу з групи D і місце у 16 кращих учасників ЧС 2018.

На поле команди з'явилися в наступному складі:

  • Нігерія: Узохо, Ідову, Кеннет Омеруо, Балогун, Трост-Еконг, Ндіді, Мозес, Етебо, Обі Мікел, Іхеаначо, Муса.
  • Аргентина: Армані, Меркадо, Тальяфіко, Отаменді, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ді Марія, Ігуаїн, Мессі.

статистика матча Нигерия - АргентинаФото: статистика матчу Нігерія - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)

З самого початку матчу аргентинці взяли контроль над м'ячем. На 7 хвилині, пробиваючи штрафний, Мессі потрапив у створ воріт, а вже на 14 хвилині саме він відкрив рахунок матчу.

Аргентинський футболіст точним ударом забив гол у ворота Нігерії. Примітно, що цей гол Мессі став ювілейним, сотим, на Чемпіонаті світу 2018 в Росії.

Після перерви збірна Нігерії заробила пенальті. Маскреано в штрафній схопив Балогуна за футболку. Незважаючи на те, що аргентинці почали сперечатися з суддею, арбітр навіть не став дивитися відеоповтор.

Маскерано отримав попередження, а футболіст збірної Нігерії Віктор Мозес успішно реалізував пенальті. На 51 хвилині Нігерія зрівняла рахунок гри 1:1.

Після голу Нігерії, збірна Аргентини почала активно атакувати суперників, знову намагаючись вийти впред, щоб гарантувати собі участь в 1/8 фіналу. І на 85 хвилині аргентинцям це знову вдалося. Рохо забив найважливіший гол гри. М'яч  опинився в нижньому куті воріт.

Аргентина перемогла в матчі з рахунком 2:1 і вийшла з групи D у плей-офф Чемпіонату світу 2018.

 

ЧС 2018: турнірна таблиця на 26 червня Нігерія - Аргентина: онлайн трансляція (рахунок 1:2)
Теги публікації: ЧМ-2018, видео, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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