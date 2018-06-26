Нігерія - Аргентина: відео голів та огляд матчу

Збірні Нігерії та Аргентини зіграли за вхід у плей-офф ЧС 2018

Матч Нігерія - Аргентина на Чемпіонаті світу з футболу 2018 cтав останнім у турнірному етапі групи D. Гра завершилася з рахунком 1:2. Відео голів та огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.

Нігерія - Аргентина: огляд гри

Збірні Нігерії та Аргентини зіграли на стадіоні Санкт-Петербурга ввечері 26 червня. Команди змагалися за вихід до 1/8 фіналу з групи D і місце у 16 кращих учасників ЧС 2018.

На поле команди з'явилися в наступному складі:

Нігерія: Узохо, Ідову, Кеннет Омеруо, Балогун, Трост-Еконг, Ндіді, Мозес, Етебо, Обі Мікел, Іхеаначо, Муса.

Аргентина: Армані, Меркадо, Тальяфіко, Отаменді, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ді Марія, Ігуаїн, Мессі.

Фото: статистика матчу Нігерія - Аргентина (facebook.com/fifaworldcup)

З самого початку матчу аргентинці взяли контроль над м'ячем. На 7 хвилині, пробиваючи штрафний, Мессі потрапив у створ воріт, а вже на 14 хвилині саме він відкрив рахунок матчу.

Аргентинський футболіст точним ударом забив гол у ворота Нігерії. Примітно, що цей гол Мессі став ювілейним, сотим, на Чемпіонаті світу 2018 в Росії.

Після перерви збірна Нігерії заробила пенальті. Маскреано в штрафній схопив Балогуна за футболку. Незважаючи на те, що аргентинці почали сперечатися з суддею, арбітр навіть не став дивитися відеоповтор.

Маскерано отримав попередження, а футболіст збірної Нігерії Віктор Мозес успішно реалізував пенальті. На 51 хвилині Нігерія зрівняла рахунок гри 1:1.

Після голу Нігерії, збірна Аргентини почала активно атакувати суперників, знову намагаючись вийти впред, щоб гарантувати собі участь в 1/8 фіналу. І на 85 хвилині аргентинцям це знову вдалося. Рохо забив найважливіший гол гри. М'яч опинився в нижньому куті воріт.

Аргентина перемогла в матчі з рахунком 2:1 і вийшла з групи D у плей-офф Чемпіонату світу 2018.