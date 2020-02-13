В Нигерии от вспышки неизвестного вируса погибли 15 человек

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Вирусом заразились 104 человека

В Нигерии в штате Бунья зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом заявили местные власти, передает Daily Express.

Сообщается, что вирусом уже заразились 104 человека, 15 из них умерли. При этом отмечается, что это не китайский коронавирус COVID-19. Болезнь, по информации News Africa, ранее не была диагностирована, и поэтому на данный момент нет возможной вакцины против инфекции.

По данным Нигерийского центра по контролю заболеваний (НЦКЗ), первые случаи заражения были обнаружены в январе 2020 года. Основными симптомами являются головная боль, диарея, рвота и отек желудка.

Сенат Нигерии призвал НЦКЗ внимательно следить за ситуацией, чтобы попытаться предотвратить распространение болезни. На сегодняшний день все инфицированные изолированы на карантин.

Напомним, по состоянию на утро 13 февраля, новым коронавирусом COVID-19 заболели больше 60 тыс. человек. При этом 1369 случаев были летальны.

Также РБК-Украина сообщало, что ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая может быть намного хуже, чем кажется на первый взгляд.