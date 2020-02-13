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У Нігерії від спалаху невідомого вірусу загинуло 15 осіб

Новини » В світі     13.02.2020 - 11:03
У Нігерії від спалаху невідомого вірусу загинуло 15 осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вірусом заразилися 104 людини

У Нігерії в штаті Бунья зафіксований спалах невідомого захворювання. Про це заявила місцева влада, передає Daily Express.

Повідомляється, що вірусом вже заразилися 104 людини, 15 з них померли. При цьому наголошується, що це не китайський коронавірус COVID-19. Хвороба, за інформацією News Africa, раніше не була діагностована, і тому на даний момент немає можливої вакцини проти інфекції.

За даними Нігерійського центру по контролю захворювань (НЦКЗ), перші випадки зараження були виявлені в січні 2020 року. Основними симптомами є головний біль, діарея, нудота і набряк шлунка.

Сенат Нігерії закликав НЦКЗ уважно стежити за ситуацією, щоб спробувати запобігти поширенню хвороби. Наразі всі інфіковані ізольовані на карантин.

Нагадаємо, станом на ранок 13 лютого, новим коронавірусом COVID-19 захворіли понад 60 тис. осіб. При цьому 1369 випадків були летальними.

Також РБК-Україна повідомляло, що ситуація з поширенням коронавірусу 2019-nCoV за межами Китаю може бути набагато гіршою, ніж здається на перший погляд.

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