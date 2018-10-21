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В Нигерии в результате столкновений мусульман и христиан погибли 55 человек

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 05:56
Фото: столкновения в Касуван-Маганов (twitter.com/Post_Nigeria)
Фото: столкновения в Касуван-Маганов (twitter.com/Post_Nigeria)

Конфликт начался на местном рынке между мусульманскими и христианскими грузчиками

Власти Нигерии сообщили, что на севере страны в городе Касуван-Маганов штата Кадуна в результате столкновений мусульман и христиан погибли 55 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что кровопролитные беспорядки были спровоцированы конфликтом между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке.

Местные жители рассказали, что беспорядки начались в четверг. Тогда погибло двое людей и только оперативное вмешательство полиции позволило остановить большее количество жертв. Однако уже в ту же ночь молодые христиане из этнической группы адара организовали группы и сожгли несколько домов мусульман, после чего началась новая волна беспорядков между двумя общинами.

"Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай междуобщинного насилия в городе Касуван-Маганов штата Кадуна, который привел к гибели 55 человек", - говорится в официальном сообщении властей.

Напомним, в Нигерии число жертв взрыва и пожара достигло 60 человек. Инцидент произошел в пятницу в районе Осисиоома в штате Абия на юго-востоке страны, по предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка на отрезке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, или изношенность труб.

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