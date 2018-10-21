У Нігерії в результаті зіткнень мусульман та християн загинули 55 осіб

Фото: зіткнення в Касуван-Маганов (twitter.com/Post_Nigeria)

Конфлікт почався на місцевому ринку між мусульманськими та християнськими вантажниками

Влада Нігерії повідомила, що на півночі країни в місті Касуван-Маганов штату Кадуна в результаті зіткнень мусульман та християн загинуло 55 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що кровопролитні заворушення були спровоковані конфліктом між християнськими та мусульманськими вантажниками на місцевому ринку.

Місцеві жителі розповіли, що заворушення почались у четвер. Тоді загинуло двоє людей й лише оперативне втручання поліції дозволило зупинити більшу кількість жертв. Однак вже тієї ж ночі молоді християни з етнічної групи адара організували групи й спалили декілька будинків мусульман, після чого почалась нова хвиля заворушень між двома громадами.

"Президент Мухаммаду Бухарі засуджує останній випадок міжгромадного насильства в місті Касуван-Маганов штату Кадуна, що призвела до загибелі 55 осіб", - йдеться в офіційному повідомлені влади.

Нагадаємо, у Нігерії кількість жертв вибуху і пожежі досягла 60 осіб. Інцидент стався в п'ятницю в районі Осісіоома в штаті Абія на південному-сході країни, за попередньою версією, причиною вибуху міг стати витік на відрізку нафтопроводу, де проводилися ремонтні роботи, або зношеність труб.