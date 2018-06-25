У Нігерії в результаті нападів на села загинули 86 людей

У нападі на фермерів підозрюють пастухів-кочівників через боротьбу за землю і ресурси

У Нігерії в результаті скоординованих нападів на кілька сіл у центральному штаті Плато були вбиті щонайменше 86 осіб. Про це повідомила поліція, передає Xinhua.

Загалом напади було вчинено на 11 сіл, були зруйновані понад 50 будинків.

У поліції заявили, що причини атаки поки невідомі, водночас ЗМІ повідомляють про напад на фермерів пастухів-кочівників через боротьбу за землю і ресурси.

Губернатор штату Симон Лалонг описав напад як "руйнівний" і закликав органи безпеки подвоїти зусилля для припинення нападів на сільські громади у штаті.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що уряд країни докладе всіх зусиль для пошуку винних, у постраждалому районі було оголошено комендантську годину.

Нагадаємо, у травні в Нігерії в результаті нападу озброєних бандитів на село загинули 45 осіб.