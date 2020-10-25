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В Нигерии полиция готовится подавить самые масштабные беспорядки за 20 лет

Нигерия, Воскресенье 25 октября 2020 02:50
В Нигерии полиция готовится подавить самые масштабные беспорядки за 20 лет
Фото: Нигерия (flickr)
Автор: РБК-Украина

Начальник полиции Нигерии приказал немедленно мобилизовать силы, чтобы подавить самые масштабные уличные противостояния за последние 20 лет. Люди протестуют против жестокости силовиков.

Об этом сообщает Reuters.

Беспрецедентные с 1999 года беспорядки представляют собой наиболее серьезный политический кризис, с которым столкнулся президент Мухаммаду Бухари. В последние дни в стране был введен комендантский час.

Беспорядки обострились после того, как во вторник вечером в городском районе Лагоса Лекки во время круглосуточного комендантского часа были застрелены демонстранты.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что солдаты и полиция убили по меньшей мере 12 демонстрантов в двух районах, хотя армия и полиция отрицают свою причастность.

"Эти беспорядки распространились на другие объекты и постепенно ухудшаются, тем самым угрожая миру и безопасности штата", - говорится в заявлении губернатора штата Плато Саймона Лалонга.

Напомним, в июле пираты напали на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина и Нигерии. В общей сложности были захвачены 13 членов экипажа, в том числе украинцы.

Ранее РБК-Украина писало, что на севере Нигерии в штате Кадуна 50 человек погибли при атаке неизвестных вооруженных боевиков.

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