В Нигерии неизвестные похитили сотрудников нефтяной компании

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Ведется поисково-спасательная операция

В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранцев и одного нигерийца, которые работали на нефтяной скважине местной компании NDPR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nation.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 27 апреля, на юге страны в штате Риверс. Иностранцы, на которых совершили покушение, являются поданными Великобритании и Канады. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Это второе подобное похищение за неделю. Ранее в том же штате похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC). Сопровождающие их сотрудники сил безопасности были убиты в результате нападения. Инцидент произошел 25 апреля после возвращения сотрудников компании из командировки в соседнем штате Байелса. По факту случившегося полиция проводит расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в Нигерии, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пропали без вести после взрыва нефти на нефтепроводе на юге Нигерии. Указанные случаи распространены в Нигерии,ведь страна является крупнейшим производителем нефти в Африке.