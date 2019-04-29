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У Нігерії невідомі викрали співробітників нафтової компанії

Новини » Надзвичайні події    29.04.2019 - 04:42
У Нігерії невідомі викрали співробітників нафтової компанії
Ілюстративне фото (kokolife.ng)

Ведеться пошуково-рятувальна операція

У Нігерії група озброєних людей викрала двох іноземців та одного нігерійця, які працювали на нафтовій свердловині місцевої компанії NDPR. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nation.

Інцидент стався минулої суботи, 27 квітня, на півдні країни в штаті Ріверс. Іноземці, на яких скоїли замах, є підданими Великобританії і Канади. В даний час ведеться пошуково-рятувальна операція.

Це друге подібне викрадення за тиждень. Раніше в тому ж штаті викрали двох співробітників нафтової компанії Shell Petroleum Development Company (SPDC). Їх супроводжують співробітники сил безпеки були вбиті в результаті нападу. Інцидент стався 25 квітня після повернення співробітників компанії з відрядження в сусідньому штаті Байєлса. За фактом події поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше вісім осіб загинули в Нігерії, де поліцейський скоїв наїзд на натовп, що брала участь у святковій ході з нагоди Великодня.

Раніше повідомлялося, що понад 50 осіб пропали безвісти після вибуху нафти на нафтопроводі на півдні Нігерії. Зазначені випадки поширені в Нігерії,адже країна є найбільшим виробником нафти в Африці.

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