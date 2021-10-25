UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, 25 погибших

Автор: Анна Полисученко

На незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Риверс в Нигерии произошел мощный взрыв и пожар. По меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние, погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Личности погибших пока не установлены, но известно, что погибли люди из нескольких общин.

Представитель местной полиции ранее подтвердил трагедию, но не озвучил количество пострадавших.

Незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе дельты в Нигерии, поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи, чтобы получить прибыль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигерия