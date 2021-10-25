В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, 25 погибших

На незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Риверс в Нигерии произошел мощный взрыв и пожар. По меньшей мере 25 человек, в том числе несовершеннолетние, погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Личности погибших пока не установлены, но известно, что погибли люди из нескольких общин.

Представитель местной полиции ранее подтвердил трагедию, но не озвучил количество пострадавших.

Незаконная переработка является обычным явлением в богатом нефтью районе дельты в Нигерии, поскольку бедные местные жители используют трубопроводы для производства топлива для продажи, чтобы получить прибыль.