У Нігерії на нафтопереробному заводі прогримів вибух, 25 загиблих

На незаконному нафтопереробному заводі в штаті Ріверс в Нігерії стався потужний вибух і пожежа. Щонайменше 25 осіб, у тому числі неповнолітні, загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Особи загиблих поки не встановлені, але відомо, що загинули люди з кількох громад.

Представник місцевої поліції раніше підтвердив трагедію, але не озвучив кількість постраждалих.

Незаконна переробка є звичайним явищем у багатому нафтою районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, щоб отримати прибуток.