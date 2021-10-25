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У Нігерії на нафтопереробному заводі прогримів вибух, 25 загиблих

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Нігерія, Понеділок 25 жовтня 2021 02:46
У Нігерії на нафтопереробному заводі прогримів вибух, 25 загиблих Фото: у Нігерії на нафтопереробному заводі прогримів вибух, 25 загиблих (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

На незаконному нафтопереробному заводі в штаті Ріверс в Нігерії стався потужний вибух і пожежа. Щонайменше 25 осіб, у тому числі неповнолітні, загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Особи загиблих поки не встановлені, але відомо, що загинули люди з кількох громад.

Представник місцевої поліції раніше підтвердив трагедію, але не озвучив кількість постраждалих.

Незаконна переробка є звичайним явищем у багатому нафтою районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, щоб отримати прибуток.

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