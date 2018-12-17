ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Нигерии за 2 года столкновений между фермерами и пастухами погибло более 3 тыс. человек

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 06:28
В Нигерии за 2 года столкновений между фермерами и пастухами погибло более 3 тыс. человек
Фото: пастухи в Нигерии (twitter.com/PansehTsewole1)

Больше половины столкновений произошло в 2018 году

В Amnesty International заявили, что с 2016 года в Нигерии в столкновениях между фермерами и полукочевыми пастухами погибло более 3,6 тыс. человек, большинство из которых в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что столкновения имеют этно-религиозный характер, так как чаще всего происходят между мусульманскими пастухами и христианскими фермерами. Также причиной этого считается расширение сельского хозяйства, которое создает конкуренцию за землю и приводит к конфликту.

"Неспособность нигерийских властей расследовать столкновения между общинами и привлечь виновных к ответственности привела к кровавой эскалации конфликта между фермерами и скотоводами по всей стране, что привело к гибели не менее 3641 человек за последние три года и переселению тысяч других", - заявили в Amnesty International.

В правозащитной организации рассказали, что из 310 атак, которые были зафиксированы с 2016 года, 57% произошли в 2018 году.

Директор Amnesty International в Нигерии Осайд Оджио рассказал, что эти таки были хорошо спланированы и скоординированы, а также проводились с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, в Нигерии во время полицейской операции убили более 100 человек. В полиции Нигерии, во время операции, направленной для преодоления всплеска преступности в северо-западном штате Замфара, который характеризовался похищением людей и вымогательством выкупов, было убито более 100 человек, которые были преступниками

В Нигерии во время атаки на военную базу погибло около 100 военнослужащих, - Reuters Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 65
Новости Украины НигерияЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь