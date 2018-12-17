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В Нігерії за 2 роки зіткнень між фермерами і пастухами загинуло понад 3 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 06:28
В Нігерії за 2 роки зіткнень між фермерами і пастухами загинуло понад 3 тис. осіб
Фото: пастухи в Нігерії (twitter.com/PansehTsewole1)

Більше половини зіткнень сталося в 2018 році

В Amnesty International заявили, що з 2016 року у Нігерії в зіткненнях між фермерами і напівкочовими пастухами загинуло понад 3,6 тис. осіб, більшість з яких в цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що зіткнення мають етно-релігійний характер, так як найчастіше відбуваються між мусульманськими пастухами і християнськими фермерами. Також причиною цього вважається розширення сільського господарства, яке створює конкуренцію за землю і призводить до конфлікту.

"Нездатність нігерійської влади розслідувати зіткнення між громадами та притягнути винних до відповідальності призвела до кривавої ескалації конфлікту між фермерами і скотарями по всій країні, що призвело до загибелі не менше 3641 осіб за останні три роки і переселення тисяч інших", - заявили в Amnesty International.

У правозахисній організації розповіли, що з 310 атак, які були зафіксовані з 2016 року, 57% сталися в 2018 році.

Директор Amnesty International в Нігерії Осайд Оджио розповів, що ці таки були добре сплановані і скоординовані, а також проводилися з використанням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, у Нігерії під час поліцейської операції вбили більше 100 людей. У поліції Нігерії, під час операції, спрямованої для подолання сплеску злочинності в північно-західному штаті Замфара, який характеризувався викраденням людей і вимаганням викупів, було вбито понад 100 осіб, які були злочинцями

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