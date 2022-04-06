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Нидерланды запретили 14 российским яхтам покинуть страну из-за санкций

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Амстердам, Среда 06 апреля 2022 11:29
Нидерланды запретили 14 российским яхтам покинуть страну из-за санкций Фото: Нидерланды запретили 14 российским яхтам покинуть страну из-за санкций (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Нидерландов заявило, что в настоящее время оно не позволяет 14 яхтам, включая 12 строящихся, покинуть страну из-за санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении правительства говорится, что хотя ни одна "суперяхта" не стоит на якоре на голландских территориях, включая острова Карибского бассейна, такие как Сен-Мартен, 12 яхт, строящихся для российских владельцев, в данный момент не могут быть поставлены из-за действующих экспортных мер, а структура их собственности расследуется.

Две яхты, которые не могут покинуть Нидерланды, находились в стране на техническом обслуживании,

"В отношении одной из этих яхт изучаются отношения с лицом, включенным в европейские санкционные списки", - говорится в заявлении.

В то же время в Нидерландах заморожены активы на сумму 516 млн евро и транзакции на сумму 155 млн евро, что несколько больше, чем на прошлой неделе.

По оценкам правительства, 27 млрд евро российских активов находятся на балансе зарегистрированных в Нидерландах компаний, из которых около 20 млрд евро принадлежат подставным компаниям с незначительным физическим присутствием в стране.

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