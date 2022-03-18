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Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 200 млн долларов

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Амстердам, Пятница 18 марта 2022 04:22
Нидерланды заморозили российские активы на сумму более 200 млн долларов Фото: Нидерланды заморозили российские активы на сотни миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Нидерландов заморозило российские активы на сумму более 200 млн евро (около 220 млн долларов) в рамках санкций, введенных из-за вторжения России в Украину. Власти пообещали, что эта цифра будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

О заморозке российских активов на сотни миллионов долларов в эфире программы Nieuwsuur ("Час новостей") сообщил глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, более 200 млн евро заблокированы с 24 февраля, даты нападения России на Украину.

"Я полагаю, что эта цифра будет расти и дальше", - отметил Клаас Кнот.

Напомним, ранее стало известно, что в швейцарских банках могут находиться до 213 млрд долларов, которые принадлежат российским клиентам.

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