Нідерланди виплатили понад мільйон євро компенсацій біженцям

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Компенсація пов’язана з затримками розгляду заявки на проживання

Імміграційна служба Нідерландів виплатила біженцям більше мільйона євро компенсацій, бо затягувала з рішенням про права заявника лишатись у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dutchnews.

Повідомляється, що загальна сума компенсації служби імміграції та натуралізації Королівства Нідерланди склала 1036438 євро. В службі заявили, що основною проблемою у довготривалості процедур стала нестача персоналу.

Також видання наголошує, що ця сума може вирости у чотири рази, так як тисячі претензій ще не було розглянуто.

Зараз заявнику на проживання необхідно майже рік для того, щоб дізнатися чи може він залишатись у країні, однак за законом термін розгляду прохання має становити 6 місяців. Також близько року проводяться розгляди про возз’єднання сімей.

Видання повідомляє, що за цей рік було опрацьовано 1080 заявок від біженців, але ще 3610 чекають оцінки.

Нагадаємо, у Нідерландах скасували іспити через появу завдань в соцмережах. Міністр освіти королівства Нідерланди Інгрід ван Енгельшовен повідомила, що ніхто не зможе скласти державні іспити з нідерландської мови до початку 2019 року, бо велика частина тесту з’явилася у соціальних мережах.