Нидерланды выделили 100 тысяч евро на план действий СЕ для Украины

Правительство Нидерландов сделало добровольный взнос в Совет Европы. Часть средств, а именно 100 тысяч евро, были выделены для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы .

"Нидерланды внесли добровольный взнос в размере 301 200 евро в Совет Европы. Посол Роланд Бекер сделал финансовое обязательство в присутствии заместителя генерального секретаря Бьорна Берге", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 100 тысяч евро будут потрачены на План действий для Украины и 50 тысяч евро - на План действий для Грузии.

"Остальные средства пойдут на поддержку ряда различных проектов, включая последующие действия Суда по правам человека по итогам Брайтонской конференции, проекты по ЛГБТИ, платформу по защите журналистов и ежегодный конкурс ELSA Moot Court", - говорится в сообщении.