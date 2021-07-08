Нідерланди виділили 100 тисяч євро на план дій РЄ для України

Уряд Нідерландів зробив добровільний внесок до Ради Європи. Частина коштів, а саме 100 тисяч євро, були виділені для реалізації Плану дій Ради Європи для України на 2018-2022 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи .

"Нідерланди внесли добровільний внесок у розмірі 301 200 євро до Ради Європи. Посол Роланд Бекер зробив фінансове зобов'язання в присутності Заступника генерального секретаря Бьорна Берге", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що 100 тисяч євро будуть витрачені на План дій для України і 50 тисяч євро - на План дій для Грузії.

"Решта коштів підуть на підтримку ряду різних проектів, включаючи подальші дії суду з прав людини за підсумками Брайтонської конференції, проекти з ЛГБТІ, платформу із захисту журналістів і щорічний конкурс ELSA Moot Court", - йдеться в повідомленні.