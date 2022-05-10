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Нидерланды стремятся наказать виновных в военных преступлениях в Киевской области, - глава МИД

Фото: Вопке Хустра (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Установить истинные причины и добиться справедливого наказания виновных в военных преступлениях на территории Киевской области пообещал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хустра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава нидерландского МИД прибыл в Украину вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Свой визит Хустра начал с посещения Ирпеня, пострадавшего от боевых действий.

"Разбомбленные дома и сооружения иллюстрируют влияние войны на жизнь живущих здесь мужчин, женщин и детей. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и добиться справедливости", – заявил министр.

Свою роль нидерландские власти видят в координации следствия. В частности, правительство готово в дальнейшем финансировать работу экспертов Международного уголовного суда и Комиссии ООН по расследованию событий в Украине. Нидерланды также организовали приезд своих судмедэкспертов.

К слову, премьер-министр Нидерландов Рютте анонсировал обращение к Верховной Раде 12 мая.

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