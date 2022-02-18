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Нидерланды предоставят Украине военную экипировку и оружие

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Амстердам, Пятница 18 февраля 2022 16:10
Нидерланды предоставят Украине военную экипировку и оружие Фото: глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Нидерландов намерено предоставить Украине военную экипировку и оружие. В пятницу, 18 февраля, Кабинет министров Нидерландов принял решение о поставке Украине, в частности, боевых шлемов, бронежилетов, радаров и снайперских винтовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

По данным Министерства обороны страны, речь идет о:

  • 3 тысячах боевых касок,
  • 2 тысячах бронежилетов с сопутствующей броней,
  • 30 металлоискателях,
  • двух роботах-обнаружителях с проводным наведением для обнаружения мин,
  • двух радарах наблюдения за полем боя,
  • пяти радарах определения местоположения оружия,
  • 100 снайперских винтовках с 30 тысячами соответствующих боеприпасов.

"Это в значительной степени отвечает запросу Украины", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Стоимость партии составляет почти 7,4 миллиона евро.

Хукстра подчеркнул, что усилия Нидерландов по-прежнему сосредоточены на дипломатии, деэскалации и диалоге для предотвращения войны. В то же время Украина должна быть в состоянии защитить себя от возможного вооруженного нападения России на свою собственную территорию. Именно поэтому правительство решило поставлять Украине товары военного назначения.

Это решение принято в дополнение к политической, финансовой и военной поддержке, которую Нидерланды уже оказывают как на двусторонней основе, так и в контексте ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет.

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