Нидерланды предоставят Украине военную экипировку и оружие

Правительство Нидерландов намерено предоставить Украине военную экипировку и оружие. В пятницу, 18 февраля, Кабинет министров Нидерландов принял решение о поставке Украине, в частности, боевых шлемов, бронежилетов, радаров и снайперских винтовок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant .

По данным Министерства обороны страны, речь идет о:

3 тысячах боевых касок,

2 тысячах бронежилетов с сопутствующей броней,

30 металлоискателях,

двух роботах-обнаружителях с проводным наведением для обнаружения мин,

двух радарах наблюдения за полем боя,

пяти радарах определения местоположения оружия,

100 снайперских винтовках с 30 тысячами соответствующих боеприпасов.

"Это в значительной степени отвечает запросу Украины", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Стоимость партии составляет почти 7,4 миллиона евро.

Хукстра подчеркнул, что усилия Нидерландов по-прежнему сосредоточены на дипломатии, деэскалации и диалоге для предотвращения войны. В то же время Украина должна быть в состоянии защитить себя от возможного вооруженного нападения России на свою собственную территорию. Именно поэтому правительство решило поставлять Украине товары военного назначения.

Это решение принято в дополнение к политической, финансовой и военной поддержке, которую Нидерланды уже оказывают как на двусторонней основе, так и в контексте ЕС и НАТО.