Нидерланды предоставят Украине военную экипировку и оружие
Правительство Нидерландов намерено предоставить Украине военную экипировку и оружие. В пятницу, 18 февраля, Кабинет министров Нидерландов принял решение о поставке Украине, в частности, боевых шлемов, бронежилетов, радаров и снайперских винтовок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.
По данным Министерства обороны страны, речь идет о:
- 3 тысячах боевых касок,
- 2 тысячах бронежилетов с сопутствующей броней,
- 30 металлоискателях,
- двух роботах-обнаружителях с проводным наведением для обнаружения мин,
- двух радарах наблюдения за полем боя,
- пяти радарах определения местоположения оружия,
- 100 снайперских винтовках с 30 тысячами соответствующих боеприпасов.
"Это в значительной степени отвечает запросу Украины", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Стоимость партии составляет почти 7,4 миллиона евро.
Хукстра подчеркнул, что усилия Нидерландов по-прежнему сосредоточены на дипломатии, деэскалации и диалоге для предотвращения войны. В то же время Украина должна быть в состоянии защитить себя от возможного вооруженного нападения России на свою собственную территорию. Именно поэтому правительство решило поставлять Украине товары военного назначения.
Это решение принято в дополнение к политической, финансовой и военной поддержке, которую Нидерланды уже оказывают как на двусторонней основе, так и в контексте ЕС и НАТО.
Напомним, ранее Украина попросила у Германии 12 тысяч противотанковых ракет.