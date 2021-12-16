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Нидерланды планируют построить две АЭС

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Амстердам, Четверг 16 декабря 2021 13:47
Нидерланды планируют построить две АЭС Фото: Нидерланды планируют построить две АЭС (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Нидерланды планируют построить две атомные электростанции. Такое решение принято, чтобы достичь более амбициозных климатических целей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Либеральная партия VVD премьер-министра Марка Рютте, центристская D66, Христианско-демократическая CDA и Христианский союз достигли коалиционного соглашения.

Соглашение содержит сильный внутренний толчок к использованию энергии с нулевым выбросом углерода, с решением продлить срок эксплуатации атомной электростанции в городе Борсселе и построить еще две.

Страна повысит амбиции своих существующих климатических целей к 2030 году с 49-процентного сокращения ниже уровня 1990 года до "по крайней мере" 55-процентного сокращения.

Новое правительство разделит Министерство климата и экономики, создав пост министра климата, который будет отвечать за фонд климата и переходного периода в размере 35 миллиардов евро.

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