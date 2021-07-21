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Нидерланды открываются для украинцев: названа дата и условия для въезда

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Нидерландов разрешили с 22 июля въезд в страну украинцам с любой целью. Для посещения Королевства без карантина потребуется предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС", - написал он.

Министр добавил, что страна возобновляет свободное передвижение этим летом.

Отметим, что для временного въезда в Нидерланды гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт и сертификат о COVID-вакцинации. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или документ о перенесенной коронавирусной инфекции являются обязательными.

Свидетельство о восстановлении после болезни принимается только в том случае, если въезжающий получил его от компетентных органов здравоохранения из страны ЕС.

Нидерланды принимают подтверждающие вакцинацию от коронавируса документы, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны). Они должны включать следующие данные:

  • полное имя вакцинированного лица;
  • целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из его вариантов;
  • вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ;
  • название продукта вакцины COVID-19;
  • владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19;
  • дату прививки с указанием даты каждой дозы;
  • государство-член ЕС или третья страна, в которой были сделаны прививки;
  • издатель сертификата;
  • текст документа должен быть одним из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском;
  • подпись или защитный штамп издателя свидетельства.

В сертификате о прививках должно быть указано, что путешественник был полностью привит, то есть получил две дозы вакцины либо ему сделали один укол препарата или ему требуется третья доза.

"Сертификаты вакцинации против COVID-19, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, будут приняты компетентными органами Нидерландов", - отметили в МИД Украины.

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