Нидерланды открываются для украинцев: названа дата и условия для въезда

"Нидерланды открываются для украинцев с 09:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС", - написал он.

Министр добавил, что страна возобновляет свободное передвижение этим летом.

Отметим, что для временного въезда в Нидерланды гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт и сертификат о COVID-вакцинации. Если у путешественника нет сертификата о прививках, отрицательный тест или документ о перенесенной коронавирусной инфекции являются обязательными.

Свидетельство о восстановлении после болезни принимается только в том случае, если въезжающий получил его от компетентных органов здравоохранения из страны ЕС.

Нидерланды принимают подтверждающие вакцинацию от коронавируса документы, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны). Они должны включать следующие данные:

полное имя вакцинированного лица;

целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из его вариантов;

вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ;

название продукта вакцины COVID-19;

владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19;

дату прививки с указанием даты каждой дозы;

государство-член ЕС или третья страна, в которой были сделаны прививки;

издатель сертификата;

текст документа должен быть одним из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском;

подпись или защитный штамп издателя свидетельства.

В сертификате о прививках должно быть указано, что путешественник был полностью привит, то есть получил две дозы вакцины либо ему сделали один укол препарата или ему требуется третья доза.

"Сертификаты вакцинации против COVID-19, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, будут приняты компетентными органами Нидерландов", - отметили в МИД Украины.