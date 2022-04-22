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Нидерланды откажутся от российского газа до конца года

Фото: еще одна страна откажется от российского газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нидерланды планируют прекратить использование российского ископаемого топлива к концу года. Правительство потратит 623 млн евро на стимулирование компаний к заполнению крупных газохранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что оно сосредоточено на энергосбережении, более экологичной политике и импорте большего количества энергии из других стран.

"Таким образом, Нидерланды могут полностью сохранить или заменить российскую долю своего газа к концу года", - говорится в заявлении правительства страны, которая, как и другие, сокращает российские поставки после вторжения Москвы в Украину.

Около 44% энергопотребления в Нидерландах основано на газе - это один из самых высоких показателей в Европе - но, согласно правительственным оценкам, только около 15% газа поступает из России.

В рамках своих усилий по прекращению зависимости от России правительство заявило, что компенсирует компаниям заполнение перед зимой газохранилища в Бергермеере, одного из крупнейших в Европе.

Стоимость привлечения компаний для заполнения объекта, вмещающего 4,1 млрд кубометров газа, оценивается примерно в 623 млн евро.

Правительство также поручил государственной энергетической компании EBN вмешаться, чтобы обеспечить заполнение объекта не менее чем на 70%, если компании не ответят на финансовые стимулы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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