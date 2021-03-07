Нидерланды изменили требования по COVID-тестам для авиапассажиров из Украины
Власти Нидерландов изменили правила по тестам на коронавирус для авиапассажиров из стран с высоким риском заражения, среди которых и Украина. Для вылета в страну возможны две опции тестирования.
Об этом Avianews.com.
Чтобы попасть в Нидерланды пассажирам из Украины можно сдать один отрицательный ПЦР-тест не более чем за 12 часов до вылета. При этом остается возможность сдачи двух тестов - одного ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до вылета и второго экспресс-теста не более чем за четыре часа до посадки.
Требования действуют для пассажиров старше 13 лет которые летят как в Нидерланды, так и в третьи страны с пересадкой.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в Украине подтвердили 7 167 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.
Также известно, что правительство Швейцарии намерено обеспечить население бесплатными тестами на COVID-19. Это поможет стране быстрее справиться с локдауном.