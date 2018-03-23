Нидерланды - Англия: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Нидерландов проведет товарищеский матч на домашнем поле против Англии в рамках подготовки к ЧМ-2018. По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне голландской команды.

Товарищеский поединок Нидерланды - Англия состоится 23 марта в городе Амстердам на стадионе "Йохан Кройфф Арена". Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на ITV 1 и ITV 1 HD. Если вы находитесь в Великобритании, трансляция доступна в Интернете с помощью приложения ITV Hub.

Напомним, полузащитник сборной Англии Деле Алле был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест во время матча отборочного турнира чемпионата мира против Словакии.