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Нидерланды - Англия: где смотреть матч

НовостиСпорт    23.03.2018 - 14:25
Фото: Нидерланды - Англия (thefa.com)
Фото: Нидерланды - Англия (thefa.com)

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Нидерландов проведет товарищеский матч на домашнем поле против Англии в рамках подготовки к ЧМ-2018. По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне голландской команды.

 

Товарищеский поединок Нидерланды - Англия состоится 23 марта в городе Амстердам на стадионе "Йохан Кройфф Арена". Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на ITV 1 и ITV 1 HD. Если вы находитесь в Великобритании, трансляция доступна в Интернете с помощью приложения ITV Hub.

Напомним, полузащитник сборной Англии Деле Алле был дисквалифицирован на один матч за неприличный жест во время матча отборочного турнира чемпионата мира против Словакии.

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Теги публикации: Нидерланды, онлайн-трансляция, ЧМ-2018, сборная Англии    Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, ПриватБанк, Тарута Сергей, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Николаев, Херсон, Горловка, Славянск, Новости АТО, Авдеевка, Народный фронт, ДНР, ЛНР, законопроект, пенсионная реформа, Призыв в армию, Геннадий Труханов, Мобилизация, Выборы в России, Тарута
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